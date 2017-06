Por volta das 09h00min deste domingo (18), em Patrulhamento preventivo e ostensivo na Rua Minas Gerais, policiais militares visualizaram um indivíduo que, ao notar a aproximação da viatura policial, adentrou bruscamente a uma residência conhecida pelos polícias como casa utilizada para uso e tráfico de drogas.

Os policiais foram no encalço do suspeito e ao entrar na residência visualizaram diversos indivíduos no imóvel. Feitas as abordagens em todos, em determinado cômodo, localizaram e abordaram o suspeito que fugiu anteriormente. Ele estava deitado e “fingindo estar dormindo”. O suspeito M.F.S. foi chamado e na busca pessoal localizaram em sua posse documentação e dois celulares de procedência duvidosa. Ao lado do colchão aonde estava deitado localizaram a blusa de moletom que antes ele usava. Na vistoria na vestimenta localizaram um recipiente plástico contendo em seu interior 25 porções de maconha e R$ 66,00 reais em espécie. Diante da constatação os policiais deram voz de prisão e o conduziram à CPJ onde se registrou o BOPC N° 3889 cuja natureza foi tráfico de drogas.

O indivíduo preso possui diversos antecedentes criminais. Artigo 155 (furto), 157 (roubo), 28 e 33 relacionados ao tráfico de drogas e 129 (lesão corporal).

Fonte: Comunicação Social do 44º BPM/I