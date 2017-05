Por volta das 20h33min desta quinta (27) policiais militares de Lins prenderam Douglas Dener Silva Ricoldi, RG: 49.985.832-3/SP e Lucas Marques Gobato, RG: 48.171.735-3/SP, ambos residentes em Lins/SP. Com eles os policiais encontraram 01 Revolver marca Rossi Cal. 38, 01 Celular da marca Samsung (roubado), R$ 73,00 e drogas (Crack 0,035 Kg; – Maconha 0,120 Kg). Eles estavam em uma motocicleta Honda/CG 150 Placa EHB-6127 Guaiçara/SP.

A equipe estava em patrulhamento pelo Bairro Rebouças quando avistaram dois indivíduos em um a moto pela Rua Diabase tomando sentido a Av. Tiradentes; ao perceberem a presença dos policiais os ocupantes da motocicleta empreenderam fuga; no deslocamento o passageiro retirou algo da cintura e jogou na via; após breve acompanhamento o condutor da moto perdeu o controle devido a pista estar molhada e caíram ao solo. Com apoio de outras viaturas foi efetuado buscas no local onde dispensaram o objeto e localizaram uma sacola plástica contendo em seu interior Crack; com o passageiro estava a quantia de R$ 73,00 e 02 celulares; um deles, após consulta via Prodesp do IMEI, constou produto de roubo em 11MAI16.

Durante entrevista com os indiciados Douglas informou que em sua casa guardava um revolver bem como na casa do Lucas uma pistola. Com apoio do Tático Comando os policiais se deslocaram às residências onde localizaram, na casa do Douglas, 01 revólver Cal.38 cano de 2 polegadas, com a numeração suprimida e, na casa do Lucas, nenhuma arma foi localizada; porém, durante buscas pela casa foi encontrado entre os blocos em um dos corredores uma sacola plástica contendo no seu interior maconha. Diante os fatos foi dada voz de prisão em flagrante aos indiciados sendo apresentados na CPJ onde foram autuados em flagrante pelos crimes cometidos, permanecendo à disposição.

Fonte e foto: Comunicação Social do 44º BPM/I.