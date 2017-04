Por volta das 14h57min deste Domingo (16), policiais militares de Pongaí estavam em patrulhamento quando receberam informações de que na rodovia SP-333 uma motoneta havia abastecido no posto Imperador, seguindo viagem sentido Pongai/SP.

Consultada a placa do veículo (CWW-8715), constou ser produto de furto no município de Novo Horizonte/SP. De imediato a guarnição solicitou apoio da viatura de Guarantã para a realização do cerco policial e, próximo ao trevo, na altura do KM 245 Sul, abordaram o referido veículo sendo que o condutor confessou ter furtado a motoneta. Diante dos fatos o mesmo recebeu a voz de prisão em flagrante delito e foi apresentado ao DP de Cafelândia, permanecendo preso à disposição da Justiça pela prática do crime de furto (Artigo 155 do Código Penal) e foi conduzido ao presídio de Avaí.

Fonte e Foto: Comunicação Social do 44] BPM/