Nesta manhã de sexta-feira (26), policiais militares de Lins, Cabo Ricardo e Soldado Peixoto, em patrulhamento pela cidade com o objetivo de combater as denúncias de clonagem de veículos roubados/furtados, tiveram informações que na cidade de Guaiçara, teria um veículo clonado.

Segundo informações, os policiais após localizarem o veículo Fiat Strada, com placa HIV 2131, de Campo Florindo (MG), realizaram uma vistoria no veículo, que foi constatado que a numeração do chassi, motor e os vidros foram remarcados.