Neste noite de terça (28) os policiais militares da Rocam, CGP e apoio do Corpo de Bombeiros de Lins conseguiram evitar que uma jovem, mãe de três filhos, cometesse um atentado contra a própria vida, no pontilhão da NOB, no bairro União em Lins.

A jovem foi levada para a Santa Casa de Lins sem nenhum ferimento e para acompanhamento médico.

Fonte e foto: Folha da Noroeste