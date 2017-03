Na madrugada desta quarta (08), policiais militares de Promissão, em patrulhamento pelo bairro Jardim Montreal, avistaram D. J. transitando pela via pública em atitudes suspeitas.

Logo após ser abordado e realizada a pesquisa do IMEI do seu celular, constatou-se que o celular era furtado em Promissão no dia em 08/11/15.

Perguntada a origem, D. alegou ter comprado na data de ontem (07) de uma pessoa desconhecida na praça nove de Julho, pela quantia de R$ 250,00.

Diante da evidência ele foi conduzido, juntamente com o celular, ao DP de Promissão onde o Delegado de Plantão elaborou BOPC de Receptação, liberando D. para responder pelo crime em liberdade.



Fonte:Seção de Comunicação Social do 44º BPM/I.