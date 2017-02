A Polícia Rodoviária apreendeu uma carreta com cigarros vindos do Paraguai sem nota fiscal na Rodovia Marechal Rondon (SP- 300) em Guarantã (SP) nesta sexta-feira (17). O motorista tentou fugir, mas foi preso por descaminho.

Segundo o sargento da Polícia Rodoviária Éder Vieira, o caminhoneiro não respeitou a ordem de parada no posto policial e quase atropelou dois policias. Depois ficou dirigindo em zigue-zague na rodovia, colocando em risco a vida de outros motoristas. “Na sequência ele parou o caminhão na pista, desceu e quis correr para o mato, mas foi abordado”, explica.

O caminhoneiro disse à polícia que saiu de Campo Grande (MS) e que iria entregar a carga em Sete Lagoas (MG). O suspeito foi detido por descaminho. A carga foi levada para a Polícia Rodoviária de Bauru para ser contabilizada.



Fonte: G1