Delegado faz um alerta a populução para não comprar celular sem “Nota Fiscal”

Na última terça feira, dia 31, policiais civis prenderam em flagrante por crime de receptação duas mulheres, na posse de dois aparelhos celulares produtos de furto. As mulheres não dispunham de dinheiro para pagar a fiança e ficaram presas. Segundo o delegado Dr João Pandolfi, somente neste ano, seis pessoas já foram presas pela prática do mesmo crime. O delegado faz um alerta para que as pessoas chequem a procedência do aparelho celular que irá adquirir, principalmente exigindo a “Nota Fiscal” para que não corram o risco de ser processado ou até mesmo preso.

Trabalharam nas investigações os policiais civis Reginaldo, Humberto, Marco, Lucas, Perin, Danilo e Fernando.



Fonte: J Serafim