Na madrugada de sábado (15), policiais militares do 44º BPM/I de Lins, abordaram um veículo de Promissão com três indivíduos suspeitos de cometer crimes como tráfico de drogas e furto de veículos na cidade de Promissão.

Em revista pessoal foi localizado com um dos ocupantes a quantia de R$

147,00 em dinheiro e no banco traseiro do veículo foram localizados nove cigarros de maconha.

Diante dos fatos, a ocorrência foi levada e apresentada à Central de Polícia Judiciária de Lins.



Fonte: Folha da Noroeste