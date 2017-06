No final da madrugada deste domingo, policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de perturbação de sossego na Rua Frei Henrique de Coimbra nº 701; foram realizadas abordagens e busca pessoal nos frequentadores do local conhecido como “BAR DO JHONNY” sendo localizadas C.E.L.R. 14 (catorze) pedras de crack e 5 (cinco) papelotes de cocaína bem como foi localizado no bolso dele a quantia de R$ 70,00 em espécie. Indagado o mesmo confessou q estava realizando tráfico de drogas naquele local. Após a constatação dos fatos foi dada voz de prisão ao traficante e conduzido à CPJ onde foi ratificada a voz de prisão e elaborada a documentação pertinente ao caso. C.E.L.R. ficou preso à disposição da justiça.

Fonte: Comunicação Social do 44º BPM/I