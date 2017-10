Por volta das 21h40min de18/10/17, na rua Jose Perxis Martins – 50 – Vila Ester – Lins/SP policiais militares com a viatura I-44105 apreenderam o menor A.W.G. B. (31/05/00) natural de Promissão/SP.

Durante patrulhamento, a equipe foi informada por populares que um indivíduo de nome A. estaria comercializando drogas na presença de crianças.

De imediato a equipe se deslocou ao local dos fatos onde o sindicado, ao notar a aproximação da viatura, saiu de um terreno e foi até a frente da residência, onde foi abordado.

Durante a busca pessoal foram encontradas, no bolso direito de sua bermuda, 10 pedras de CRACK e a quantia de R$ 145,00 provenientes da venda de drogas.



Perguntado se no interior da residência havia mais drogas o sindicado respondeu que sim.

Com autorização da proprietária, que foi arrolada como testemunha, foi vistoriada a residência e, em cima da pia, encontrada uma bolsa plástica com vários plásticos usados para embalar a droga e uma pequena quantidade de uma substância semelhante a maconha.



Diante dos fatos foi efetuada a apreensão do menor e conduzido à CPJ onde a delegada ratificou a apreensão e o menor permaneceu a disposição da justiça.