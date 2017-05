Por volta das 20h00min deste sábado (06MAI17) policiais militares da Força Tática patrulhavam a Rua João Batista de Arruda – 242 – Junqueira – Município de Lins/SP quando se depararam com Flavio Augusto Teodoro, RG: 40.173.755-X/SP, nascido aos 07/12/82 em Lins/SP; Ao ser consultado sua condição nos sistemas inteligentes da polícia verificou que ele estava condenado de 09 meses e 10 dias de Reclusão pelo crime de furto.

Como a equipe de Força Tática tinha a posse de mandado de prisão em nome do indiciado vulgo “Ziqueta”, efetuaram a prisão do condenado e o apresentaram à CPJ, onde ficou à disposição da justiça.

Fonte e Foto: Comunicação Social do 44º BPM/I