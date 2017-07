Na tarde desta sexta feira (30), os policiais militares de Lins, durante deslocamento pela Rua MANOEL DAS NEVES alt n° 455 visualizaram um veículo VW/GOL PLACA COR PRATA ocupado por dois indivíduos. O condutor ao visualizar a equipe demonstrou notório nervosismo ato que motivou a abordagem. Respeitado o sinal de parada emanado pela viatura lograram êxito em realizar a abordagem. O condutor identificado posteriormente como A. C. M. no ato de descer do veículo ” dispensou” um objeto no assoalho do carro. Feito busca pessoal, localizando em suas vestes uma carteira, contendo o RG da vítima, e a quantia de R$105,00. Na revista veicular localizaram o objeto arremessado pelo sindicado, tratava se de uma segunda carteira contendo em seu interior, CARTOES, DOCUMENTOS E A QUANTIA DE R$ 50,00. Indagado O sindicado confessou que se aproveitou da situação e tomou a chave da vítima obrigando a subir do lado do passageiro e que iria subtrair todos os pertences que a ele fosse de interesse e depois deixaria a vítima e o veículo em um lugar ermo. Tentativa essa que fora frustrada pela equipe de Policiais Militares.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e conduzido à CPJ.

BOPC DE ATO INFRACIONAL DE FURTO.

Fonte e foto: Comunicação Social do 44º BPM/I.