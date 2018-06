Durante a manhã, policiais fizeram buscas na casa deles, inclusive, com cães da equipe do canil da Guarda Municipal de Itupeva, que ajudou durante a procura pela garota.

O casal, Mayara Borges de Abrantes e Bruno Marcel de Oliveira, já foi ouvido outras vezes durante a investigação como testemunha e nega o envolvimento no crime. O advogado da dupla está na delegacia, mas ainda não falou com a imprensa.

O corpo da adolescente foi encontrado oito dias após o desaparecimento, às margens de uma estrada rural, no bairro Caxambu, ao lado dos patins e vestindo as mesmas roupas que a menina estava quando saiu de casa.