Nesta madrugada policiais militares, CB Ricardo e SD Renato, em patrulhamento próximo ao Cemitério, na rua Pedro Ferreira no bairro Ribeiro em Lins, se deparou com um indivíduo carregando uma “Estátua Religiosa com Imagem de Jesus Cristo”.

A estátua tem mais de um metro de altura, e o material é feito de metal. Segundo informações dos policiais, após um diálogo com indivíduo ele disse que encontrou a Estátua jogada e não sabia de quem seria o dono. O indivíduo foi encaminhado até delegacia onde foi ouvido e liberado. A imagem está na delegacia à disposição do proprietário.

Fonte: Folha da Noroeste