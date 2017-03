Iniciou na terça-feira, 14 de março, a atividade Delegada Rural na área da 2ª Companhia de Polícia Militar de Promissão.

A atividade delegada é desenvolvida em parceria firmada em convênio entre o Município e o Estado; pelo convênio, o município paga os policiais pelas horas trabalhadas e o estado fornece os recursos materiais tais como armamentos, treinamentos, viaturas e demais equipamentos necessários ao serviço.

Nesta fase inicial da atividade delegada na área rural as viaturas, guarnecidas por no mínimo dois policiais militares cada, irão patrulhar as agrovilas, o distrito de Santa Maria do Gurupá e as divisas com outras cidades.

No dia inicial da operação as viaturas já patrulharam a escola Nossa Senhora Aparecida, na BR 153, o Distrito de Gurupá e fizeram Operações Bloqueio nas divisas da cidade!

De acordo com o Comandante da 2ª Companhia, Capitão PM Pedro Amauri Biagioni Correa, trata-se de uma importante ação policial que visa aumentar ainda mais a segurança das comunidades que optaram pela zona rural da cidade para residir ou desenvolver suas atividades produtivas.

Ainda segundo o comandante, esta importante iniciativa só foi possível porque há uma conjugação de esforços da Prefeitura Municipal, do Governo do Estado de São Paulo e também dos policiais que se dispuseram a trabalhar em seus horários de folga, promovendo a segurança das comunidades rurais.



Fonte: 2ª Companhia de Policial Militar.