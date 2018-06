Na cidade de Lins, a equipe de policiais militares, durante o patrulhamento foi empenhada pelo COPOM para o atendimento de ocorrência de furto já ocorrido em uma igreja, informando que alguns indivíduos estariam oferecendo os produtos do ilícito no bairro Bom Viver. Com apoio de outras viaturas, diligenciaram até o local informado vindo a localizar um dos autores, bem como os produtos do ilícito.

Setor de Comunicação Social do 44º BPM/I