Em 05 de novembro, durante o patrulhamento TÁTICO na cidade de Lins, receberam denuncia anônima de que numa residencia localizada no bairro SANTA TEREZINHA estaria homiziados objetos produtos de furtos a residência pelo bairro JARDIM AMERICANO em 040130NOV17 além do possível envolvido no crime. De imediato iniciaram diligência e na tentativa de adentrar o imóvel visualizaram dois suspeitos saindo do interior da casa e se evadirem para fundos, sendo acompanhados porem não detidos. Retornaram pra realizar revista domiciliar e localizando 9 KITS DE PERFUMARIA e 1 TV LCD 32″ MARCA SAMSUNG, além do RG de um dos autores. Diante dos fatos, conduziram como testemunha a esposa de um dos autores, que alegou desconhecer os objetos, as RÉS FURTIVAS E DADOS à CPJ. Feito contato com as vítimas , essas deslocaram ao CPJ e reconheceram sem sombra de dúvidas os objetos, sendo assim entregues novamente aos seus verdadeiros donos!

Fonte e foto: Quadragesimo Quarto Bpmi