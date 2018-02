Na tarde do dia 28 de janeiro, a equipe de policiais militares de Lins, após receber denúncias que um indivíduo já conhecido nos meios polícias estaria preparando, embalando e comercializando entorpecentes no Bairro Santa Terezinha, foi solicitado apoio das demais viaturas, diligenciaram até o bairro Santa Terezinha, realizaram vistoria no local indicado, localizando uma mochila de cor preta a qual continha em seu interior 500 pedras de crack, pesando 0,637 gramas e 3 balanças de precisão,foi feito patrulhamento para localizar o proprietário do entorpecente mas não obtivemos êxito. Dados e entorpecentes apresentado à Cpj onde foi apreendido para investigação.

Fonte e foto: Quadragesimo Quarto Bpmi