Por volta das 19h00min desta quarta (13SET17) policiais militares de Lins patrulhavam a Rua Maestro Guido Belon n° 791 quando se depararam com R. L. S. nascido aos 31 de janeiro de 2002, em Promissão/SP, o qual estava atrás de um poste guardando entorpecente para um indivíduo de nome Everton, vulgo Branco.

Juntamente com o Tático Comando se deslocaram ao local onde R. foi abordado, saindo de um pasto existente nas proximidades; após busca pessoal os policiais refizeram o trajeto por ele percorrido, localizando uma sacola plástica contendo em seu interior um invólucro plástico com cocaína e outro com crack, bem como uma balança de precisão, duas tesouras e diversos saquinhos plásticos próprios para embalar as drogas.



Após indagar o Indiciado sobre o fato o mesmo informou que o entorpecente era de sua propriedade e havia comprado na cidade de Bauru/SP pelo valor de 11.000,00 (onze mil reais). Diante dos fatos foi dado voz de apreensão ao adolescente e o conduziram à CPJ onde foi ratificada a voz de apreensão, elaborando-se BO/PC a respeito. O menor permaneceu à disposição da justiça.



Fonte e foto: Comunicação Social do 44º BPM/I