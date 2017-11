Na manhã do dia 24 Novembro, no bairro tangará na cidade de Lins, a equipe de Força Tática do 44º BPM/I com o apoio da viatura da Atividade Delegada, realizaram a prisão de um indivíduo por Posse de Arma de Fogo de Uso Restrito, apreendendo uma pistola calibre 9 milimetros municiada com 14 munições intactas e juntamente com a quantia em dinheiro de R$ 795,00 reais em notas diversas. Indiciado e objetos apreendidos apresentados à CPJ.

Fonte e foto: Quadragesimo Quarto Bpmi