a madrugada desta terça feira (4) por volta da 01h40min, os policiais militares da cidade de Lins, após receber solicitação via copom para averiguação de furto em andamento na rua coelho neto, informando que vários quarteirões da via havia ficado sem energia elétrica. De pronto as equipes do policiamento se deslocaram ao local dos fatos e ao adentrarem na via, foi possível visualizar dois indivíduos subtraindo fios de energia, sendo que um dos indivíduos ao perceber a chegada das viaturas conseguiu empreender fuga num matagal ali existente e o outro foi abordado em cima de uma escada, com um alicate na mão cortando a fiação. No chão vários metros de fio de cobre pronto pra ser carregados.



Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante a L. H., sendo conduzido juntamente com os objetos e apresentado à CPJ, onde a autoridade de plantão após tomar conhecimento dos fatos elaborou documentação pertinente ao fato ficando o mesmo a disposição da justiça. Indiciado é conhecido nos meios policiais por ser autor de vários furtos na cidade principalmente nos bairros Morumbi, Labate e Vila Alta.



Foi apreendido com o indiciado um alicate, uma escada e 120 metros de fios.



Fonte e foto: Setor de Comunicação Social do 44º BPM/I