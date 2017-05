No final da manhã desta segunda (08) Policiais Militares de Lins realizam Palestra no CAPS Infantil.

O Cabo PM Elisa e Cabo PM Silvia são especializadas em educação infantil e estão ligadas ao PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência – programa este que é oferecido pela Polícia militar às Escolas das redes Estadual, Municipal e até mesmo Particular.

O objetivo é explicar às crianças os malefícios das drogas e da violência que assolam nossa sociedade.

Embora as crianças atendidas no CAPS sejam ainda novinhas, certamente elas percebem o mundo à sua volta e acabam, ainda que indiretamente, convivendo com estas importantes questões. Por esta razão, a direção do CAPS solicitou uma palestra diferenciada e adequada à idade daquelas crianças e também dos pais atendidos no CAPS.



Fonte e Foto: Comunicação Social do 44º BPM/I

Foto de capa: Google