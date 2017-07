Na noite do último sábado (1), os policiais militares de Lins, após receber informações de que havia um veículo escondido no canavial, iniciou uma intensa e incansável diligência, localizando um veículo Corsa de cor prata produto de roubo em Promissão, o assalto foi na semana passada onde 4 homens armados rendeu uma mulher em sua residência levando vários pertences da vítima incluindo o carro e uma honda Biz, no Jardim Mariluz.

Veículo foi apresentado à CPJ.

Fonte e foto: Folha da noroeste