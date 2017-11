Em patrulhamento tático no dia 17 de Novembr em averiguação de possível ponto de Tráfico e distribuição de drogas pelo município de Uru, as equipes iniciaram diligência no município sito a Rua Santo Antônio, bairro Centro e, ao adentrarem na via visualizaram um indivíduo, esse ao notar a presença das equipes evadiu-se para o interior do imóvel porém sendo acompanhado.

Em vistoria no imóvel localizaram o suspeito deitado em um quarto ( edícula), realizando a apreensão de 4 tijolos maconha, 3 balanças de precisão, 4 facas para fracionar a droga, 2 celulares, 1 Notebook. Indagado confessou a propriedade da droga e objetos, dada voz de prisão em flagrante delito por Tráfico de Drogas, sendo conduzido é apresentado à CPJ, permanecendo à disposição da justiça.

Fonte e foto: Quadragesimo Quarto Bpmi