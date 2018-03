Neste domingo (25), os policiais militares de Guaiçara, foram acionados via copom para o atendimento de ocorrência de roubo em estabelecimento comercial. Pelo local após acesso ao sistema de monitoramento obtiveram a imagem do autor. Diante das características e pelo fato do mesmo ser conhecido como autor de outros delitos, os policiais foram até a sua

residência, logrando êxito em localiza-lo, bem como as vestes utilizadas na pratica do delito. Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante delito por Roubo, indiciado conduzido e apresentado à CPJ, permanecendo à disposição da justiça.

Fonte e foto: Quadragesimo Quarto Bpmi