Policiais Militares de Promissão prenderam, na madrugada desta terça (28), três ladrões de carros que vinham agindo na cidade.

Ao realizar abordagem ao veiculo Fiat Uno Placas CEC 6744 ocupado por três indivíduos, já na realização da abordagem os mesmos desceram do veículo correndo, em fuga; solicitado apoio de outra guarnição policial militar os três indivíduos foram alcançados e resistiram a abordagem, sendo necessário o uso de força moderada para algemá-los.

Efetuada pesquisa junto ao COPOM nada de ilícito constava com o veículo. Após uma breve conversa, Rodrigo Bispo confessou o Furto do veículo bem como levou os policiais à residência da vítima; a mesma nem sabia, ainda, que seu veículo havia sido Furtado . O indiciado Rodrigo Bispo também confessou para os Policiais que foram eles também os autores de outros 4 furtos de veículos ocorridos na cidade na noite do dia 24/03/17.

Diante dos fatos, receberam voz de prisão em flagrante e foram conduzidos à delegacia, onde ficaram presos à disposição da justiça.







Fonte da Matéria e Fotos: 2ª Companhia da Polícia Militar.