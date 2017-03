Na noite ontem terça-feira (21) uma Equipe Policial Militar, em Atividade Delegada pelo Município de Promissão, em patrulhamento pela área central avistou dois indivíduos correndo sendo que um deles carregava uma mochila nas costas e na mão segurava um retrovisor de caminhão.

Os suspeitos foram abordados e indagados, respondendo ser de sua propriedade os objetos.

Tendo em vista ambos serem conhecidos nos meios policiais pela prática de furto, com o apoio de outra guarnição da PM com viatura I-44207, já no deslocamento para a delegacia, depararam com a vítima, a qual já havia ligado para o telefone 190; ao ver as guarnições a vitima relatou o ocorrido e reconheceu os objetos de sua propriedade.

Diante das inegáveis evidências os indiciados acabaram por confessar o furto, recebendo voz de prisão em flagrante delito e conduzidos ao DP de Promissão onde ambos ficaram à disposição da justiça!

Fonte: Folha Da Noroeste