Menores após as 11 da noite que estiverem na rua, sem a companhia dos pais, serão encaminhados a delegacia para a lavratura de um boletim de ocorrência.

A medida trata-se de uma ação conjunta entre Polícia Militar, Ministério Público, Conselho Tutelar e Polícia Civil e tem o objetivo de diminuir a incidência de crimes cometidos por menores principalmente no período das 11 da noite as 6 da manhã.

O menor que for flagrado após esse horário na rua será levado a delegacia e será entregue aos pais após registro de um boletim de ocorrência. As informações serão encaminhadas ao Juiz da Infância e Juventude para as medidas Cabíveis. A policia militar pede que a população colabore com a ação ligando para o 190 e denunciando a presença desses menores na rua após as 11 da noite.



Fonte: Folha da Noroeste