Na manhã de domingo (17) na cidade de Lins, a Equipe de Policiais Militares de serviço na Atividade Delegada com o apoio da Equipe de Escolta e Policiamento Ambiental, após receber informações de que havia um veículo estacionado pela rua Gastão Vidigal haveria com dois indivíduos conhecidos nos meios policiais, no interior do veículo observando residências.

Diante de tais informações as equipes se deslocaram à residência de um dos ocupantes, deparando com o veículo, sendo dada ordem de parada, vindo o condutor e passageiro empreenderem fuga, conseguindo apenas deter um dos ocupantes. Após o fato foi realizada consulta do veículo, constatando ser produto de Furto durante a madrugada pelo município. Diante dos fatos foi dada voz de apreensão ao abordado, conduzido à CPJ e permanecendo à disposição da Justiça.

Fonte e foto: Quadragesimo Quarto Bpmi