Na manhã do dia (20), a equipe de Policiais Militares de Guaiçara, durante o patrulhamento pelo bairro vila da saúde, visualizaram um indivíduo em atitude suspeita,que causou a suspeição da guarnição em aborda-lo. Submetido a abordagem, constataram que havia um mandando de prisão em seu desfavor, pela prática do artigo 171 do C.P. (Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento). Indivíduo conduzido à CPJ de Lins/SP.

Na tarde de quarta feira (20), a equipe de Policiais Militares durante o patrulhamento no bairro Jardim dos pássaros na cidade de Promissão, realizou a prisão de um indivíduo procurado pela justiça, onde havia um mandado em seu desfavor pelo Art. 33 (Tráfico de Drogas). O indivíduo apresentado na Delegacia, permanecendo à disposição da justiça.

Na tarde de segunda feira (18), a Equipe de Policiais Militares, durante o patrulhamento no policiamento motorizado na cidade de Promissão, abordou um menor, sendo constatado que havia um mandado de apreensão em seu desfavor em aberto. Menor apresentado na Delegacia, permanecendo à disposição da justiça.

Fonte e foto: Quadragesimo Quarto Bpmi