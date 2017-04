Em patrulhamento pela Rua Osvaldo Cruz Os policiais avistaram um gol Branco de placas de Marília com 3 indivíduos no interior; ao avistarem a viatura rapidamente estacionaram o veículo para tentar desvencilhar-se da fiscalização da equipe causando, assim, uma suspeita fundada.

O veículo foi abordado e em busca pessoal foram localizados com F.L.G.S. dois pinos de cocaína sendo um cheio (com aproximadamente 0,001 grama) e um vazio (com resquícios da mesma droga); com M.B. nada de ilícito foi localizado e com P.C.S., que é o proprietário do veículo, foi localizada a Quantia de R$ 1.200,00 em espécie, um aparelho celular Samsung e em busca veicular foram localizados no banco do passageiro, dentro do compartimento atrás do banco, uma munição Cal. 22 intacta e, ainda, no porta-malas, dentro de um saco mais 7 eppendorf vazios (sem resquícios químicos) igual ao que foi apreendido com cocaína.



Diante dos fatos foram conduzidos à CPJ de Lins onde a autoridade competente tomou ciência dos fatos elaborando BOPC de Porte de entorpecente é apreensão de objeto. Todos liberados pelo CPJ Lins bem como o veículo.

Fonte e Foto: Comunicação Social do 44º BPM/