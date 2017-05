Por volta das 14h30min desta segunda (8), durante bloqueio de trânsito na Via de acesso José Frederico de Brito, em Cafelândia, foi avistado o veículo VW Gol placas DBP 1239 de Guaimbê/SP.

Ao perceber a presença dos policiais e que iria ser abordado, o condutor fez manobra retornando para a Rodovia Marechal Rondon. Foi realizado o acompanhamento e a abordagem ocorreu no km 420.

Durante consulta aos sistemas inteligentes constatou-se que Francis H. de O. Vitório é egresso do sistema penitenciário e o Luís Fernando Oliveira encontra-se de indulto do dia das mães, cumprindo pena do Art 121 do CP (homicídio).

Acompanhavam os mesmos a mãe e a avó, moradoras de Guaiçara.



Em revista no interior do veículo foi localizado em baixo do tapete do banco dianteiro direito um revólver sem marca aparente calibre 38. As Partes receberam voz de prisão em flagrante delito e foram apresentadas no DP onde foi ratificado o flagrante por porte ilegal de armas. Os indiciados serão encaminhados à cadeia Pública de Avaí. Os policiais estavam em atividade delegada pelo Município.

