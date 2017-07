Nesta manhã de sexta feira (30), a equipe de policiais militares de Lins, durante o patrulhamento foram acionados via Copom para ocorrência de Tráfico de Entorpecente na rua Alcides vieira, onde segundo a denúncia, havia uma mulher na prática de tráfico no local.

Após patrulhamento foi localizada e abordada B. L. F., Indagada se havia em sua posse algo ilícito a mesma relatou a equipe que praticava tráfico pelo local. Ao pedir para que esvaziasse os bolsos foi encontrado em sua posse 21 pedras de crack e indagada a mesma informou que em sua residência havia mais drogas. Após a mesma franquear a entrada da equipe juntamente com o apoio de outras viaturas do patrulhamento, foi localizado embaixo da cama no quarto da residência a quantia de 61 invólucros de maconha.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante a Indiciada, sendo apresentada à CNPJ onde o Del de plantão após tomar ciência dos fatos elaborou BOPC de tráfico ficando a disposição da justiça.

Fonte e foto: Comunicação Social do 44º BPM/I.