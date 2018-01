No dia 22 de janeiro de 2018, por volta das 06h51m, na cidade de Guaimbê, após denúncia de roubo em uma chácara, os policiais militares diligenciaram até local onde ouviram o relato das vítimas, informando que dos indivíduos roubaram a quantia aproximada de R$ 200,00 em espécie, um aparelho notebook, um smartphone e evadiram na sequência. Em posse das informações transmitidas, as equipes de policiais realizaram a busca pelos indivíduos, sendo localizados em suas residências juntamente com os aparelhos roubados. Dada voz de prisão pela prática de Roubo, sendo conduzidos para o plantão policial, onde permaneceram presos à disposição da justiça.

Fonte e foto: Quadragesimo Quarto BPMI