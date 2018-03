No amanhecer de hoje (23), a Polícia Militar Ambiental autuou pescadores e recolheu redes de pesca durante Policiamento Náutico realizado no Dourado e no Rio Tietê entre os municípios de Lins-SP e Sabino-SP.

Durante o policiamento que iniciou-se por volta das 2 da manhã, policiais ambientais localizaram e apreenderam na divisa dos municípios, 3500 metros de redes em situação de irregularidade, todas estavam em desacordo com a legislação ambiental, sem a placa de identificação obrigatória.