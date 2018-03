Uma operação da polícia e do Corpo de Bombeiros localizou nesta sexta-feira (9) os corpos das três jovens que foram decapitadas em uma área de mangue no limite entre as cidades de Fortaleza e Caucaia, no Ceará. Os corpos estavam enterrados em um buraco no mangue do Rio Ceará, em Fortaleza, perto do local das mortes.