Ainda conforme a corporação, com o esclarecimento da motivação do assassinato, e que a garota foi morta por engano, o inquérito deve ser apresentado ao Ministério Público nesta sexta-feira (6). Uma testemunha contou que tem uma irmã com as mesmas características físicas de Vitória, devia R$ 7 mil a um traficante e recebia ameaças de morte.

Vitória Gabrielly foi encontrada morta oito dias depois de desaparecer ao sair de casa para andar de patins. Câmeras de segurança registraram os últimos momentos da menina em uma rua da cidade, próximo ao ginásio de esportes.