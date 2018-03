Outra câmera foca a pessoa que está dentro do carro. É um operador que, por exigência da lei, fica no banco do motorista, para assumir o controle em caso de emergência.

Dois especialistas em veículos autônomos foram consultados pela agência de notícias Associated Press e declararam, a partir do vídeo, que os sensores de laser e radar do veículo deveriam ter identificado a mulher atravessando a rua.Sam Abuelsmaid, analista da Navigant Research, que também estuda esses veículos, disse que os sistemas de laser e radar podem enxergar no escuro muito melhor do que humanos ou câmeras, e que o pedestre estava bem dentro do alcance do sistema.Com base nas mesmas imagens, a chefe da polícia de Tempe, Sylvia Moir, declarou ao jornal “San Francisco Chronicle” que entendeu, inicialmente, que o acidente seria muito difícil de evitar.

Investigação

A polícia está investigando os detalhes do atropelamento e, uma vez concluída a investigação, apresentará o caso para ser revisado por um promotor.