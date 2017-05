A polícia já conseguiu desvendar um caso ocorrido no dia 28 de dezembro de 2016, quando o corpo do engenheiro agrônomo Geohrvan Martins Rocha, de 52 anos, foi encontrado decapitado às margens de um açude na Agrovila Penápolis, em Promissão.A vítima era morador da cidade de José Bonifácio.

As investigações foram realizadas através da Delegacia de Polícia de Promissão sob comando do delegado Vinicius juntamente com o setor de inteligência da Delegacia Seccional de Lins, auxiliado pelo Dr. Welinton.

O crime foi esclarecido no final de abril, após quatro meses de investigação, mas só foi divulgado nesta terça-feira. Na manhã do último dia 28 de abril, a Polícia Civil de Promissão com o auxilio da DIG e DISE de Lins, após cumprir alguns mandados de busca e apreensão e de prisões temporárias nos municípios de Barbosa e Penápolis.

O engenheiro agrônomo Geohrvan Martins Rocha, foi assassinado por Osmir de Souza (residente em Barbosa). Segundo a investigação, Osmir havia receptado uma carga roubada de veneno agrícola e repassado para a vítima, que por sua vez vendeu na cidade de José Bonifácio. Porém, a vítima não teria repassado o valor aferido com a venda para Osmir.

Ainda segundo informações, Osmir teve que pagar a carga roubada aos ladrões. Por meio de escutas telefônicas, a polícia conseguiu chegar a mais duas pessoas que foram presas: Willian Laion Bogo (morador em Penápolis) e Joelma dos Santos Abreu (moradora de Barbosa). Com as prisões, a polícia vai apurar detalhadamente a participação de cada um no crime.

Fonte e Foto: Folha da Noroeste