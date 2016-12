Na madrugada de 17 de dezembro, às Equipes de Força Tática do 44º BPM/I, de posse de informações de que um indivíduo teria furtado um sítio na cidade de Lins e estaria vendendo os produtos pela cidade, intensificaram o patrulhamento e acabaram por localizar o autor, o mesmo foi abordado pelas equipes e quando foi indagado a respeito do furto do sítio acabou por confessar a autoria do delito na referida propriedade rural, bem como indicou os locais que teria vendido cada objeto. Foram diligenciadas 6 residências onde foi logrado êxito em localizar diversos objetos (eletrônicos, eletrodomésticos e móveis). Res furtivas estas que dão em torno de 8 e 10 mil reais. Indivíduo e objetos apresentados na CPJ. Objetos apreendidos e entregues a vítima.



Fonte: 44ªBpmi Pmesp