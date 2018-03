Policiais Civis da Delegacia Seccional e da DIG de Lins recuperaram na manhã desta terça-feira, um barco que havia sido furtado e estava escondido em meio a um canavial de uma propriedade rural localizada na estrada Lins-Monlevade.

Segundo informações da polícia civil o proprietário do barco não tinha conhecimento que o mesmo havia sido furtado, e só soube do ocorrido quando do contato dos policiais civis.