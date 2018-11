Na noite desta segunda-feira (5), a Polícia Civil prendeu um morador do bairro do Rebouças, em Lins.

Ele está sendo indiciado por cinco furtos registrados, os quais, totalizaram oito baterias que foram furtadas de caminhões.

Segundo informações do delegado da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), João Pandolfi, os furtos acontecerem em curto espaço de tempo, apenas doze dias.

Os crimes foram registrados do dia 24 de outubro à 04 de novembro, sendo que somente nesse último dia, quatro baterias foram subtraídas de dois caminhões.

Após minucioso trabalho de investigação, cruzamento de informações e identificação do investigado, a autoridade policial entrou com pedido de prisão preventiva junto à juíza da primeira vara criminal da comarca de Lins, Dra. Jane Carrasco Alves Floriano, que decretou a prisão do indiciado.

Com o mandado de prisão em mãos, os policiais civis deram cumprimento ao mesmo. O preso foi encaminhado ao CDP (Centro de Detenção Provisória) de Bauru-SP.

Delegado disse que homem já tem antecedentes criminais por furtos, inclusive, havia deixado a prisão no mês de junho deste ano.

Após a prisão, a Polícia Civil prossegue com as investigações, afim de identificar possíveis comparsas e receptadores dos objetos furtados.

A equipe que atuou no caso, foi formada pelos policiais civis: Katia, Hélder, Diogo, Marco, Reginaldo, Polon, Pedro e Mozart. Os trabalhos foram conduzidos e coordenados pelo delegado João Luís Lopes Pandolfi.

Fonte e Foto: J Serafim Show