Na manhã desta sexta-feira (30) foi realizada uma operação conjunta, entre a Polícia Civil e a Prefeitura Municipal de Lins, nas praças Dom Bosco e Frederico Ozanan, visando a identificação civil e criminal dos moradores de rua, frequentadores desses locais, bem como prestação de atendimento assistencial e de saúde.

No total foram atendidas 23 pessoas, dentre as quais, um era procurado da justiça, outros dois moradores foram submetidos a internação para tratamento de álcool e droga, enquanto outros sete foram encaminhados as suas cidades de origem.