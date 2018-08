A Polícia Civil de Lins (DIG/DISE), no comando delegado João Pandolfi, estiveram na manhã desta quarta-feira, 29, em diligências na zona rural do município de São José do Rio Preto.

Onde os policiais civis de Lins, efetuaram a apreensão do adolescente investigado pela prática de ato infracional/homicídio qualificado ocorrido no mês de março em Guaiçara.

Fonte e foto: J Serafim Show