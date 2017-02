Na tarde da última terça-feira, uma farmácia localizada na Avenida Eurico Gaspar Dutra, com a Rua D. Pedro I em Promissão, foi roubada.

Após ter acesso às filmagens do roubo, a polícia iniciou a patrulha nas ruas com base nas características dos suspeitos.

Dois adolescentes foram abordados e confessaram aos policiais que efetuaram o roubo.

Além disso, eles indicaram o terceiro menor suspeito, levando a polícia até a residência dele e localizando também os produtos roubados.

A polícia encontrou com o terceiro menor uma quantia de entorpecentes e no telhado da casa dele, uma arma.

Eles foram apreendidos e o caso registrado na Delegacia de Promissão. Participam da ocorrência os policiais Tavares e Márcio.

Vale lembrar que a ocorrência se encontra em andamento nesse momento.



Fonte: Folha da Noroeste