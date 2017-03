No início da manhã desta Sexta-Feira (10) uma equipe policial militar com a Viatura I-44220, em Promissão, após receber denúncia de que em um barracão situado no Parque Industrial estaria sendo desmontada uma CAMINHONETE ROUBADA no início desta semana na vicinal Kitizo Utiyama ( Promissão/ Guaiçara), rapidamente, como apoio da viatura I-44209 cuja guarnição estava em atividade delegada, se deslocaram para o local.

Lá chegando, pela fresta do portão avistaram uma caminhonete sendo desmontada e resolveram ingressar; já no interior do barracão constataram que havia uma caminhonete com a parte interna desmontada, ostentando a placa EEQ-0276- Promissão/SP e, ao lado, um motor e um chassis com os amortecedores e suspensões completas; a parte onde deveria estar a numeração do chassi estava serrada; ao verificar a numeração do motor da caminhonete que estava sendo “montada”, constou se tratar de uma caminhonete GM/S10 Advantage, placas EEQ- 0415, de Promissão, roubada no dia 06/03/17 conforme BOPC nº 605/17, em Promissão. No local havia somente as testemunhas que foram qualificadas no BOPM, as quais informaram que o proprietário do barracão estava viajando.

Diante do exposto, as guarnições deram ciência ao Delegado de Polícia do município o qual acionou a perícia para os trabalhos técnicos.

Posterior os policiais militares conduziram as testemunhas, o veículo e os objetos à Delegacia onde foi elaborado BOPC de Localização/Apreensão de veículo e as partes foram liberadas.

A sequência dos trabalhos se dará por meio de Inquérito Policial que, após concluído, será remetida ao Ministério Público para a instauração do processo crime contra os culpados.



FONTE: Seção de Comunicação Social do 44º BPM/I.