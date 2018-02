As estatísticas mostraram também que os domicílios considerados “não pobres” em 2014 representavam 51,6% dos consultados, enquanto em 2015 já eram apenas 27%, passando em 2016 para 18,2% e a 13% em 2017.

Os especialistas que participaram do estudo deixaram claro que estes dados não refletem o impacto nos domicílios consultados sobre o processo de hiperinflação, que estourou em outubro do ano passado – os dados foram coletados entre julho e setembro de 2017.

Marianella Herrera, pós-graduada em Nutrição Clínica na USB, disse que 64% dos entrevistados relataram ter perdido uma média de 11 quilos no último ano por não terem acesso a alimentos. Herrera relatou que 61% dos entrevistados disseram ter “ido para a cama com fome” porque não tinham comida suficiente e 90% disseram que sua renda “não é suficiente” para comprar a quantidade necessária de alimentos.

Segundo Anitza Freitez, especialista em Estudos Sociais da UCAB, três de cada quatro crianças da população mais pobre entre as idades de três e 17 anos deixaram de frequentar a escola com frequência devido à falta de comida.

O sociólogo da UCV Roberto Briceño León, diretor da ONG Observatório Venezuelano de Violência (OVV), disse que, de acordo com o estudo, a insegurança aumentou no país no ano de 2017 – um em cada cinco foi vítima de um crime.