Após solicitação via Copom para averiguar um furto a residência no bairro Bom Viver, em Lins, os policiais Cb Ricardo e Sd Peixoto, iniciou o patrulhamento pela ruas da região onde localizaram o autor do furto.

Segundo informações PM, mesmo já é bem conhecido nos meios policiais por furto, roubo e tráfico de entorpecentes.