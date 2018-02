Nesta manhã de quarta – feira (7), os policiais militares, Cb Ricardo e Sd Peixoto, em patrulhamento pelo bairro São João, em Lins, receberam informações que indivíduos estariam com uma motocicleta produto de furto.

Segundo informações, os PMs foram até a residência do denunciado. No momento que adentraram o quintal da residência, dois indivíduos empreenderam fuga pulando os muros das casas. No local estava amotocicleta que havia sido furtada.